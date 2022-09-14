14 вересня станом на 10:26 ранку за східним часом, бажаючі вшанувати пам'ять королеви Єлизавети II вишикувались у чергу, котра становила близько 3,2 км. Найближчим орієнтиром до кінця черги є міст Блекфріарс.

Про це інформує CNN.

Відстеження черги в прямому етері тепер доступно на YouTube. Інформація оновлюється під час просування черги.

О шостій вечора в соборі Святого Павла має відбутися поминальна служба, в якій візьмуть участь прем’єр-міністерка Ліз Трасс та інші високопосадовці.

Церемонія поховання відбудеться у Вестмінстерському абатстві у Лондоні, після чого королеву захоронять у меморіальній каплиці короля Георгія VI у Віндзорському замку, де поховані її батько, мати та сестра принцеса Маргарет.

Покійного чоловіка королеви принца Філіпа, який помер торік і був похований у королівському склепі усередині каплиці Святого Георгія, також перенесуть до меморіальної каплиці, аби були поховані поруч із королевою.

До 19 вересня закрита труна королеви міститиметься на піднесеній платформі у Вестмінстер-холі, задрапірована Королівським штандартом та скіпетром нагорі.

Громадськість матиме змогу засвідчити свою повагу королеві та пройти повз труну. Вестмінстер-хол впускатиме публіку починаючи з 17:00 14 вересня та працюватиме до 06:30 19 вересня.

Черги бажаючих попрощатися з королевою неухильно збільшувались всю ніч. Організатори попередили, що доведеться стояти протягом багатьох годин з невеликою можливістю відпочити, оскільки потік постійно рухатиметься.

Своєю чергою, мер Лондона Садік Хан зазначив, що столиця Великої Британії очікує, що сотні тисяч відвідають королеву Єлизавету II перед похоронами в понеділок, додаючи, що ситуація “безпрецедентна”.

Він зауважив, що такого похорону світ ще не бачив, адже королеву любили, шанували як монарха понад 70 років.

“Ми очікуємо, що протягом наступних кількох днів сотні тисяч людей особисто віддадуть шану Її Величності королеві, але ми також очікуємо побачити прем’єр-міністрів, президентів, членів королівської сім’ї та інших людей з усього світу”, — наголосив мер.

Хан зауважив, що всього за пару днів до Лондона прибудуть майже 300 світових лідерів, їхні команди та супутні особи. Він не впевнений, що місто коли-небудь спостерігало таку присутність.

Кількість охочих віддати шану королеві значно перевищує масштаби інших подій, таких як Олімпійські ігри в Лондоні та інші королівські заходи, зазначив він.

Нагадаємо, що у 1953 році Єлизавета II зійшла на трон та зрештою, стала монархинею, котра правила найдовше в історії держави. Попередній рекорд належав королеві Вікторії, яка правила в країні 63 роки, 226 днів, 16 годин та 23 хвилини. Станом на 8 вересня 2022 правління Єлизавети II тривало 70 років та 214 днів. Королева заприсяглася присвятити своє життя британському народу та виконала обіцянку.

Роками вона залишалася однією з найпопулярніших осіб країни. Опитування 2022 року показали, що її підтримували близько 80 % підданих. Хоча справа принцеси Діани на деякий час похитнула популярність Єлизавети та авторитет монархії. 8 вересня на 97-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета II. З 1952 року вона правила Сполученим Королівством.