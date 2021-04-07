У Лондоні поліція затримала сімох осіб з групи Extinction Rebellio ("Повстання проти вимирання") після того, як активісти розбили вікна в штаб-квартирі банку Barclays. Це був акт протесту проти ролі фінансового сектора в зміні клімату.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Активісти розбили вікна молотками, а потім наклеїли на фасаді будівлі банку напис “У разі надзвичайної кліматичної ситуації — розбити вікно”. Група заявила, що ця акція була частиною її “Грошового повстання” проти капіталістичної системи.

За словами активістів, банк Barclays інвестує в діяльність, яка безпосередньо сприяє виникненню кліматичної та екологічної катастрофи.

“Extinction Rebellion мають право на свою точку зору на капіталізм і зміну клімату, але ми просимо, щоб, коли вони висловлюють цю точку зору, вони не допускали поведінки, яке включає злочинний збиток нашим об’єктам і ставить під загрозу безпеку людей”, – сказав представник Barclays.

Група заявляє, що хоче спровокувати ширше повстання проти політичних, економічних і соціальних структур сучасного світу, щоб запобігти гіршим сценаріям руйнування, описаним вченими, які вивчають зміну клімату.

“Вам може не сподобатися наша сьогоднішня акція, але я прошу вас порівняти тріщину у вікні з фінансуванням пожеж та затоплення будинків”, – сказала активістка Софі Коуен.

Повідомляється, що в результаті інциденту було затримано сім осіб.

Дії проти Barclays в діловому районі Канері-Уорф були вчинені після того, як минулого тижня активісти бризнули чорною фарбою на фасад Банку Англії в історичному фінансовому центрі Лондона.