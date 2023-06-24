В суботу, 24 червня, на сході Лондона обвалився триповерховий будинок. Десятки пожежників, пошукових собак і команду безпілотників викликали на місце інциденту.

Джерело: Sky news



У Лондоні обвалився триповерховий будинок // 2 фото

На зображеннях видно, що вся задня частина будинку зникла, на землі розкидана цегла, а пожежники оцінюють руйнування з сусіднього будинку.

На щастя, під завалами нікого не виявлено, постраждалих немає.

Місцевий житель сказав: “Все, що я почув, — це гучний звук і будівля, у якій я живу, тремтіла, наче стався землетрус. Це було дуже страшно. Коли я подивився у вікно, вся будівля була зруйнована”.

За його словами, екстрені служби прибули на місце приблизно за 10-15 хвилин.

Лондонська пожежна бригада повідомила, що близько 60 пожежників, п’ять пожежних машин і три рятувальні підрозділи були залучені. Поки що, про причину інциденту не повідомили.