Джерело: Sky news
У Лондоні обвалився триповерховий будинок // 2 фото
На зображеннях видно, що вся задня частина будинку зникла, на землі розкидана цегла, а пожежники оцінюють руйнування з сусіднього будинку.
На щастя, під завалами нікого не виявлено, постраждалих немає.
Місцевий житель сказав: “Все, що я почув, — це гучний звук і будівля, у якій я живу, тремтіла, наче стався землетрус. Це було дуже страшно. Коли я подивився у вікно, вся будівля була зруйнована”.
За його словами, екстрені служби прибули на місце приблизно за 10-15 хвилин.
Лондонська пожежна бригада повідомила, що близько 60 пожежників, п’ять пожежних машин і три рятувальні підрозділи були залучені. Поки що, про причину інциденту не повідомили.
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