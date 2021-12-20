Про це повідомляється у Sky news.
За словами Садіка Хана, рішенню про введення надзвичайного стану у Лондоні передував великий сплеск захворюваності COVID-19.
“За останні 24 години у нас була найбільша кількість нових випадків з початку пандемії – понад 26 000”, – сказав він.
Наразі Великобританія лідирує за кількістю нових випадків захворювання COVID-19. Останній тиждень в країні щодня фіксують понад 80 тисяч заражень коронавірусу.
Omicron виявлений вже в більш, ніж 90 країнах світу. Можливі наслідки циркуляції та домінування нового штаму коронавірусної хвороби не виявлені, заявили у Міністерстві охорони здоров’я України.
- Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 2 536 нових випадків захворювання COVID-19. З них 250 дітей та 26 медпрацівників.