Мер Лондона Садік Хан оголосив у столиці Великобританії надзвичайний стан. Рішення було прийнято у зв'язку зі зростанням кількості випадків захворювання новим штамом коронавірусної хвороби Omicron.

Про це повідомляється у Sky news.

За словами Садіка Хана, рішенню про введення надзвичайного стану у Лондоні передував великий сплеск захворюваності COVID-19.

“За останні 24 години у нас була найбільша кількість нових випадків з початку пандемії – понад 26 000”, – сказав він.

Наразі Великобританія лідирує за кількістю нових випадків захворювання COVID-19. Останній тиждень в країні щодня фіксують понад 80 тисяч заражень коронавірусу.

Omicron виявлений вже в більш, ніж 90 країнах світу. Можливі наслідки циркуляції та домінування нового штаму коронавірусної хвороби не виявлені, заявили у Міністерстві охорони здоров’я України.