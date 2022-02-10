“Енігма” потрапила до Книги рекордів Гіннеса у 2006 році як найбільший огранований діамант. Він має 555,55 карата та 55 граней. Подібні коштовності знаходили тільки в Бразилії та в деяких регіонах Центральноафриканської Республіки. Проте вони зустрічаються досить рідко.

Аукціон тривав з 3 по 9 лютого. Ціна за діамант коливалася від 4 до 7 мільйонів доларів, а по завершенню торгів розрахувалися за нього криптовалютою. Організатори не назвали ім’я нового власника, проте криптовалютний підприємець Річард Гарт заявив, що він придбав “Енігму”. Новий власник вирішив назвати каміння HEX.com на честь заснованої бізнесменом блокчейн-фірми.

Зазначимо, що цінність діаманту полягає у тому, що він має одну з найміцніших форм. Зазвичай такі коштовності мають вік від 2,6 млрд до 3,2 млрд років. Дослідники вважають, що подібні діаманти з’явилися на планеті з космосу. Це припускають через мінерал осборніт в їх складі, який міститься тільки в метеорах.