Про це повідомляє агентство Reuters.
Організатори назвали акцію: “Об’єднуємося заради свободи”.
Протестувальники вважають обмеження COVID-19 порушенням їх прав людини. Вони виступають проти вакцинації, носіння масок і “паспортів здоров’я”.
За повідомленнями ЗМІ, на протести вийшло близько 10 000 осіб, хоча столична поліція не підтвердила агентству цю цифру.
Протестувальники скандували “Свобода” і “Зніми маску”, а деякі несли плакати з гаслами: “Ні паспортами вакцинації” і “Блокування вбиває”.
Представник столичної поліції сказав Reuters, що йому нічого не відомо про затримання.
Згідно з нинішніми обмеженнями у Великій Британії дозволяється збиратися просто неба не більше 30 осіб.
Нагадаємо, 12 квітня в Англії вперше з січня послабили обмеження. Зокрема, відкрилися непродовольчі магазини, перукарні, тренажерні зали та паби.
- Раніше повідомлялося, що медики та вчені Великої Британії вимагали громадського розслідування дій влади країни в момент поширення коронавірусу з початку оголошення пандемії, оскільки кількість смертей внаслідок зараження зросла до 125 тисяч.