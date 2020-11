Про це повідомляє агентство Reuters.

Спочатку протестувальники планували зібратися в районі Кінгс Кросс опівдні для проведення масової акції. Там розташований великий залізничний вузол.

Їх закликали принести каструлі, сковороди, свистки, ріжки та “все, що можете, щоб вас почули”.

Однак після затримань, які здійснили правоохоронці на станції серед учасників акції, демонстранти перемістилися в Гайд-парк, повідомляє видання The Guardian.

Крім того, учасники протесту зібралися на території Оксфорд-стріт, Ріджент-стріт, а також у парку Сент-Джеймс.

Протестувальники в більшості були без захисних масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

До демонстрантів, які виступають проти карантину, приєдналися також ті, хто не підтримує вакцинацію проти COVID-19.

Оскільки акції протесту під час карантину в країні заборонені, поліція спробувала розігнати демонстрантів. У результаті виникли сутички.

Під час зіткнень правоохоронці затримали понад 60 осіб. При цьому демонстранти вигукували: “Ганьба вам!”

