У Лондоні на вокзалі Euston на 2,5 години довелося затримати швидкісний потяг до Манчестера через кішку на даху вагона.

Про це повідомляє BBC.

Кішку на даху швидкісного потяга Avanti West Coast помітили приблизно за пів години до відправлення. Співробітники вокзалу намагалися зняти тварину, але вона вперто продовжувала сидіти на вагоні. В цілому на “вмовляння” пішло 2,5 години. Пасажирів при цьому перевели в запасний потяг.

Крім небезпеки падіння з потяга (він розвиває швидкість до 200 кілометрів на годину), кішці погрожував удар струмом, адже потяги живляться від високовольтних ліній.

Джо Хендрі, менеджер станції Network Rail в Юстон, сказав: “На щастя, допитливість не вбила цю кішку, і ми раді, що вона не витратила жодного зі своїх дев’яти життів”.