Про це повідомляє Financial Times.
Мета тестування — оцінити ефективність експериментальної вакцини.
Дослідження стартує в січні за фінансової підтримки британського уряду.
Волонтерам зроблять щеплення, і приблизно через місяць вони отримають контрольну дозу Sars-Cov-2, вірусу, що викликає коронавірус COVID -19, у контрольованих умовах.
В цілому, в тестуванні збираються взяти участь близько 2 тисяч волонтерів. Вони записалися для участі в дослідженні через американську правозахисну організацію 1Day Sooner, яка зібрала близько 37 тисяч добровольців по всьому світу.
На базі якої лікарні або лабораторії буде проведено експеримент — ще невідомо.
“Коли ми стикаємося з безпрецедентною глобальною загрозою COVID, етичним імперативом є проведення добре контрольованих досліджень зараження, щоб допомогти розробити вакцину, а потім визначити кращі вакцини”, – сказав професор Домінік Вілкінсон, професор медичної етики Оксфордського університету, який є одним з декількох видатних фахівців з етики в Великої Британії.
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