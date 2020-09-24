У Лондоні проведуть перше у світі тестування вакцини від коронавірусу COVID-19 на пацієнтах, яких навмисно інфікують.

Про це повідомляє Financial Times.

Мета тестування — оцінити ефективність експериментальної вакцини.

Дослідження стартує в січні за фінансової підтримки британського уряду.

Волонтерам зроблять щеплення, і приблизно через місяць вони отримають контрольну дозу Sars-Cov-2, вірусу, що викликає коронавірус COVID -19, у контрольованих умовах.

В цілому, в тестуванні збираються взяти участь близько 2 тисяч волонтерів. Вони записалися для участі в дослідженні через американську правозахисну організацію 1Day Sooner, яка зібрала близько 37 тисяч добровольців по всьому світу.

На базі якої лікарні або лабораторії буде проведено експеримент — ще невідомо.

“Коли ми стикаємося з безпрецедентною глобальною загрозою COVID, етичним імперативом є проведення добре контрольованих досліджень зараження, щоб допомогти розробити вакцину, а потім визначити кращі вакцини”, – сказав професор Домінік Вілкінсон, професор медичної етики Оксфордського університету, який є одним з декількох видатних фахівців з етики в Великої Британії.