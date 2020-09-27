У суботу, 26 вересня, в центрі Лондона (Велика Британія) відбулися зіткнення між поліцією і учасниками акції протесту проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Тисячі учасників акції зібралися на Трафальгарській площі. Вони тримали транспаранти з гаслами “Ми не даємо згоди” і “COVID 1984”, а також скандували “Свобода!” На деяких плакатах можна було помітити гасла проти обов’язкових щеплень, маскового режиму і обмежень громадянських свобод.

Деякі демонстранти заявляли в коментарі ЗМІ, що, на їхню думку, пандемія була обманом, створеним урядами для контролю над людьми, інформує агентство Reuters.

Через деякий час правоохоронці перервали акцію, оскільки її учасники не дотримувалися соціальної дистанції й інших обмежувальних заходів (зокрема, мало хто був у захисних масках).

Демонстранти почали закидати поліцію пляшками і скандували: “Обери свою сторону”.

Поліцейські, в свою чергу, пустили в хід кийки.

У результаті щонайменше троє протестувальників і дев’ять офіцерів були поранені, а 16 осіб заарештовані.

“Коли натовп на Трафальгарській площі почав збільшуватися, люди вже не могли зберігати соціальне дистанціювання і забезпечувати безпеку один одного. А з боку організаторів не було здійснено жодних зусиль із взаємодії з натовпом і захисту від передачі вірусу”, – наголосили в лондонській поліції, яку цитує агентство АР.

Дії протестувальників засудив мер Лондона Садік Хан. Він зазначив, що “жертви лондонців” в боротьбі з вірусом не можуть бути “зведені нанівець егоїстичною поведінкою невеликої кількості людей”.

Як відомо, у Великій Британії заборонено збиратися групами в кількості більш ніж шість осіб. Однак проведення протестних акцій є винятком за умови, якщо учасники дотримуються норми соціального дистанціювання.

Цього тижня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон посилив карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом COVID-19.

Так, він закликав жителів працювати по можливості з дому. Крім того, Джонсон розпорядився закривати всі паби, бари, ресторани та інші подібні заклади о 22:00. Було вирішено розширити список місць, де необхідно носити маски.