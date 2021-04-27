Про це повідомляє телеканал CNN.

Sky Pool – це 25-метровий прозорий басейн, розташований між 10-м поверхами двох житлових хмарочосів в районі Nine Elms на південному заході Лондона. Він буде відкритий 19 травня, але скористатися ним зможуть тільки щасливі жителі комплексу.

Басейн був виготовлений в Колорадо і проїхав 5000 миль до свого нового будинку. Його глибина становить 3 метри, а вага води – близько 375 тонн. Басейн пройшов всебічні випробування на міцність на заводі Reynolds, перш ніж відправився до Великобританії.