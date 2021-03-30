Про це, зокрема, повідомляють британське агентство ВВС, видання The Telegraph, телеканал Sky News.

За даними Агентства охорони громадського здоров’я Англії (PHE) за 28 березня, у столиці не зафіксовано смерті жодного пацієнта, у якого б за 28 чи менше днів перед цим підтвердили коронавірус.

Як зазначає Sky News, це вперше з лютого в Лондоні не повідомлялося про смерті від COVID-19. Востаннє в місті повідомляли про нульові випадки смертності 27 лютого, до цього в листопаді.

Як зазначає телеканал CNN, дані про смертність від COVID-19, як правило, нижчі в понеділок через затримку з передачею даних за вихідні. Відтак, у PHE заявили, що отримають остаточні звіти щодо смертності 28 березня протягом кількох днів, інформує Sky News.

Перед цим нульова смертність від COVID-19 у Лондоні була офіційно підтверджена станом на 14 вересня минулого року.

Під час спалаху протягом січня цього року в Лондоні реєструвалося понад 200 смертей на день, пов’язаних із коронавірусом.

Минулого тижня загальна кількість смертей від COVID в британській столиці становила 14 випадків (порівняно з 24 смертельними випадками тижнем раніше).

На Лондон припадає близько 12% усіх смертей серед людей з COVID-19 у Великій Британії. Торік столиця була епіцентром першої хвилі COVID-19.

Так, у квітні 2020 року, на піку першої хвилі епідемії, у місті щодня реєстрували близько 230 смертей від ускладнень COVID-19.

Загалом від початку епідемії у Лондоні позитивний тест на коронавірус отримали 708 тисяч людей, з них 15 тисяч померли у межах 28 днів після цього. Якщо ж враховувати згадку коронавірусу як причини смерті людини у свідоцтві про смерть, таких у Лондоні близько 18 тисяч.

Кількість смертей, пов’язаних із COVID-19, поступово зменшується в останні тижні. Це відбувається на фоні масової вакцинації: майже 30 мільйонів людей у Великій Британії отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. Це близько 57% дорослого населення.

У неділю кількість нових щоденних випадків захворювання на COVID-19 у Великій Британії склала 3768 (це найнижчий показник з середини вересня).

Варто зазначити, що з 29 березня в країні розпочався другий етап послаблення карантинних обмежень.

Так, в Англії з 29 березня відновили роботу відкриті спортивні майданчики, тенісні корти і поля для гольфу. Також знову відкриваються і можуть відновитися організовані заняття спортом на відкритому повітрі.

А групи з шести чоловік (або двох домогосподарств) тепер можуть зустрічатися як у парках, так і на приватних територіях. Також дозволяється проведення весіль, на яких будуть присутні до 6 осіб.

Проте прем’єр-міністр країни Борис Джонсон закликав до обережності, заявивши, що випадки захворювання в Європі почастішали, і там поширюються нові штами коронавірусу.

Незважаючи на послаблення карантину, багато підприємств залишаються закритими, людей все ще заохочують працювати вдома, коли це можливо, а поїздки за кордон не рекомендовані.

Уельс, Шотландія і Північна Ірландія самі визначають карантинні заходи, але координують дії з урядом у Лондоні.

Наступний етап послаблення карантину повинен відбутися не раніше 12 квітня.

Тим часом в інших країнах Європи рівень захворюваності коронавірусом зростає на тлі третьої хвилі пандемії, інформує CNN. Наприклад у Німеччині канцлерка Ангела Меркель припустила, що в країні можуть знадобитися додаткові обмежувальні заходи, щоб зупинити поширення COVID-19.

Складна ситуація і у Франції, де зростає кількість пацієнтів у реанімаціях. У Парижі лікарі попередили, що лікарні стикаються з перезавантаженістю, і може виникнути необхідність у “медичному сортуванні” пацієнтів (у найближчі два тижні).

 