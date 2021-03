Про це, зокрема, повідомляють британське агентство ВВС, видання The Telegraph, телеканал Sky News.

За даними Агентства охорони громадського здоров’я Англії (PHE) за 28 березня, у столиці не зафіксовано смерті жодного пацієнта, у якого б за 28 чи менше днів перед цим підтвердили коронавірус.

Як зазначає телеканал CNN, дані про смертність від COVID-19, як правило, нижчі в понеділок через затримку з передачею даних за вихідні. Відтак, у PHE заявили, що отримають остаточні звіти щодо смертності 28 березня протягом кількох днів, інформує Sky News.

Перед цим нульова смертність від COVID-19 у Лондоні була офіційно підтверджена станом на 14 вересня минулого року.

Під час спалаху протягом січня цього року в Лондоні реєструвалося понад 200 смертей на день, пов’язаних із коронавірусом.

Минулого тижня загальна кількість смертей від COVID в британській столиці становила 14 випадків (порівняно з 24 смертельними випадками тижнем раніше).

Так, у квітні 2020 року, на піку першої хвилі епідемії, у місті щодня реєстрували близько 230 смертей від ускладнень COVID-19.

Загалом від початку епідемії у Лондоні позитивний тест на коронавірус отримали 708 тисяч людей, з них 15 тисяч померли у межах 28 днів після цього. Якщо ж враховувати згадку коронавірусу як причини смерті людини у свідоцтві про смерть, таких у Лондоні близько 18 тисяч.

У неділю кількість нових щоденних випадків захворювання на COVID-19 у Великій Британії склала 3768 (це найнижчий показник з середини вересня).

Варто зазначити, що з 29 березня в країні розпочався другий етап послаблення карантинних обмежень.

Так, в Англії з 29 березня відновили роботу відкриті спортивні майданчики, тенісні корти і поля для гольфу. Також знову відкриваються і можуть відновитися організовані заняття спортом на відкритому повітрі.

А групи з шести чоловік (або двох домогосподарств) тепер можуть зустрічатися як у парках, так і на приватних територіях. Також дозволяється проведення весіль, на яких будуть присутні до 6 осіб.

Проте прем’єр-міністр країни Борис Джонсон закликав до обережності, заявивши, що випадки захворювання в Європі почастішали, і там поширюються нові штами коронавірусу.

Незважаючи на послаблення карантину, багато підприємств залишаються закритими, людей все ще заохочують працювати вдома, коли це можливо, а поїздки за кордон не рекомендовані.

Today marks the next stage of our roadmap to cautiously ease restrictions in England.

As vaccines are being rolled out it’s vital that we don’t overdo it and risk all the progress we’ve made.

Please follow the new rules carefully. pic.twitter.com/9r7aV9hYb7

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 29, 2021