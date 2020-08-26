Про це пише Reuters.
Лондонська розважальна компанія Ministry of Fun керує “Школою Санта-Клаусів” вже 25 років, і цей навчальний рік почався раніше, ніж зазвичай, щоб навчити стажистів працювати в нових умовах.
Тренер і засновник організації Джеймс Ловелл зазначив, що вони внесли три ключових зміни в роботу.
Зокрема, вони створили маски з червоного оксамиту з білою хутряною обробкою, таку ж, як костюм Санти.
“Я думаю, що дитині буде комфортно, тому що ми недооцінюємо те, як всі вже звикли до масок”, – додав Ловелл.
Другим нововведенням є соціальна дистанція. Тепер дитина стоятиме у двох метрах від Санти. Але, за словами тренера, це жодним чином не зіпсує магію моменту.
Крім того, в школі винайшли маленькі санчата, на які Санта буде класти подарунки, а діти будуть тягнути їх до себе. Таким чином буде забезпечена безконтактна передача подарунку.
Ловелл також зазначив, що торік у них було більше ніж 1000 замовлень для Санта-Клаусів, а в цьому році кількість бронювань вдвічі нижче звичайної.
“Люди не зовсім впевнені в тому, що вони можуть зробити. І я сподіваюся, те, що ми робимо сьогодні тут, в школі Санта-Клаусів, показує людям, на що вони можуть розраховувати”, – додав він.
- Раніше британським телевізійним і кінорежисерам рекомендували відмовитися від зйомок інтимних сцен під час епідемії коронавірусу заради безпеки акторів.