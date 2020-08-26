Лондонська школа Санта-Клаусів вже почала готувати своїх стажерів до різдвяних свят. Навчання відбувається за новими правилами, запровадженими через епідемію коронавірусу.

Про це пише Reuters.

Лондонська розважальна компанія Ministry of Fun керує “Школою Санта-Клаусів” вже 25 років, і цей навчальний рік почався раніше, ніж зазвичай, щоб навчити стажистів працювати в нових умовах.

Тренер і засновник організації Джеймс Ловелл зазначив, що вони внесли три ключових зміни в роботу.

Зокрема, вони створили маски з червоного оксамиту з білою хутряною обробкою, таку ж, як костюм Санти.

“Я думаю, що дитині буде комфортно, тому що ми недооцінюємо те, як всі вже звикли до масок”, – додав Ловелл.

Другим нововведенням є соціальна дистанція. Тепер дитина стоятиме у двох метрах від Санти. Але, за словами тренера, це жодним чином не зіпсує магію моменту.

Крім того, в школі винайшли маленькі санчата, на які Санта буде класти подарунки, а діти будуть тягнути їх до себе. Таким чином буде забезпечена безконтактна передача подарунку.

Ловелл також зазначив, що торік у них було більше ніж 1000 замовлень для Санта-Клаусів, а в цьому році кількість бронювань вдвічі нижче звичайної.

“Люди не зовсім впевнені в тому, що вони можуть зробити. І я сподіваюся, те, що ми робимо сьогодні тут, в школі Санта-Клаусів, показує людям, на що вони можуть розраховувати”, – додав він.