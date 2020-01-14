У лондонському аеропорту Хітроу встановили систему, яка призначена для блокування безпілотників, що потрапляють в його повітряний простір.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема, для виявлення та ідентифікації дронів аеропорт використовує продукт, вироблений французькою компанією Thales SA. Деталі контракту в компанії не розголошують, проте відомо, що Хітроу вибрав голографічну радіолокаційну систему, розроблену англійською компанією Aveillant Ltd., і придбану компанією Thales в 2017 році.

Зазначається, що нелегальні безпілотники є зростаючою проблемою для аеропортів, комунальних служб і заводів. У зв’язку з цим такі компанії, як Thales, прагнули розширити своє виробництво, щоб скористатися ринковими можливостями.