Відомий музей Лондонський Тауер (Tower of London) запровадить аудіогід українською мовою. Меморандум про старт першого на території цієї країни україномовного аудіогіда підписала перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Великої Британії.

Про це перша леді повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Сторони домовилися надалі поширювати практику введення українських аудіогідів в музеях, а також королівських палацах Британії.

“Для України і для мене особисто аудіогіди українською – це не тільки про зручність і доступність. Це, перш за все, про прийняття України в світі, про її голос, який незабаром можна буде почути і в Лондонському Тауері. Щиро вдячна всім, хто підтримав мою ініціативу і заклав фундамент для того, щоб в одному з найвидатніших і найвідоміших місць світу скоро звучала і українська мова”, – написала Зеленська.