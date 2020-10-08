Про це перша леді повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Сторони домовилися надалі поширювати практику введення українських аудіогідів в музеях, а також королівських палацах Британії.
“Для України і для мене особисто аудіогіди українською – це не тільки про зручність і доступність. Це, перш за все, про прийняття України в світі, про її голос, який незабаром можна буде почути і в Лондонському Тауері. Щиро вдячна всім, хто підтримав мою ініціативу і заклав фундамент для того, щоб в одному з найвидатніших і найвідоміших місць світу скоро звучала і українська мова”, – написала Зеленська.
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Майже всі музеї світу, крім мови оригіналу, зазвичай говорять англійською. А один з найвідоміших англійських музеїв – Лондонський Тауер – незабаром заговорить українською! Сьогодні підписали Меморандум з Адміністрацією історичних королівських палаців про створення першого у Великій Британії аудіогіда українською 🇬🇧🇺🇦
- У вересні 2019 року під час офіційного візиту подружжя Зеленських в США на Генасамблеї ООН дружина президента ініціювала проект по створенню україномовних аудіогідів в найбільших музеях світу. Перша леді про це заявила під час відвідування Метрополітен-музею в Нью-Йорку.