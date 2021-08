Про це повідомляє Associated Press.

Акція протесту проти вакцинації, а також контрдемонстрація були заплановані на суботу вдень біля будівлі мерії.

Одним з них був марш “Обери свободу” на знак протесту проти “медичної тиранії обов’язкових щеплень і паспортів вакцинації”.

Контрпротест називався “Немає безпечного місця для фашистів”.

У якийсь момент почалася бійка. При цьому неясно, як саме почалася сутичка і хто в ній брав участь. Поліція Лос-Анджелеса повідомила, що одного чоловіка було поранено ножем і його госпіталізували у важкому стані. Поліція поки нікого не заарештувала.

LAPD is monitoring a protest at the south lawn of the LA City Hall. We are on scene to maintain order after a fight broke out. We are aware of 1 male that was stabbed & is being treated by LAFD. No arrests have been made but investigation is on going. pic.twitter.com/0UwCgN55mJ

— LAPD HQ (@LAPDHQ) August 14, 2021