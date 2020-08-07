Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Таке рішення набуває чинності, починаючи з п’ятниці, 7 серпня.
“Ми бачили повідомлення про деякі великі вечірки і зібрання, які грубо порушували санітарні приписи. Ці домашні вечірки перетворилися, по суті, в нічні клуби на наших пагорбах”, – зазначив у коментарі журналістам мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті.
Він уточнив, що дозволив у кричущих випадках відключати порушникам електрику і воду.
Як повідомляє американський телеканал CNN, якщо, починаючи з цієї п’ятниці, департамент поліції Лос-Анджелеса виявить, що в будинку проходить велике зібрання, він повідомить і попросить міський департамент водопостачання та електропостачання припинити обслуговування цього об’єкту протягом наступних двох днів.
“Це рішення не зосереджено на невеликих і звичайних зібраннях у будинках людей. Воно зосереджено на людях, які вирішили порушувати правила, що створює значну суспільну небезпеку і загрозу для всіх нас”, – пояснив Ерік Гарсетті.
Як зазначає CNN, у понад 530 тис. осіб у Каліфорнії був діагностований коронавірус, і понад 9800 з них померли. Близько 40 % цих випадків були зареєстровані в окрузі Лос-Анджелес та його околицях.
На тлі цих даних вечірки стали справжньою проблемою для Лос-Анджелеса. Так, у понеділок увечері в особняку на Малхолланд-Драйв зібралася велика вечірка, що налічувала понад сотню учасників, яка закінчилася перестрілкою. На цій вечірці люди були присутні без захисних масок і не дотримувалися соціального дистанціювання.
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