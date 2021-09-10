Рада освітян об'єднаного шкільного округу Лос-Анджелеса одностайно ухвалила рішення щодо обов'язкової вакцинації проти коронавірусу всіх школярів віком від 12 років. У разі відмови від щеплення доведеться перейти на дистанційне навчання.

Про це повідомляє видання ABC News.

В окрузі навчаються 600 тисяч учнів, працює 1200 шкіл.

Рішення означає, що всі учні віком від 12 років мають отримати по обидва щеплення проти коронавірусу до 10 січня 2022 року, якщо не мають медичних протипоказань. До цього планувалося зробити обов’язкові щеплення до 19 грудня.

“Наука однозначна — вакцинація є невіддільною частиною захисту проти COVID-19. Вакцини COVID-19 безпечні, ефективні, а вимога вакцинуватися — надійний спосіб захистити наші школи”, – заявила тимчасовий суперінтендант Меган К. Рейлі.

Наразі в США школярі можуть отримати щеплення лише вакциною Pfizer COVID-19. Вона дозволена для дітей віком 12 – 15 років.

В окрузі понад 60% дітей віком 12 – 15 років вже мають хоча б одне щеплення проти коронавірусу, 68% підлітків віком 16 – 17 років зробили по одному щепленню.

Ті школярі, які відмовляться від вакцинації проти коронавірусу й не матимуть для цього медичних показів, зможуть перейти на дистанційну форму навчання. В окрузі таких вже понад 15 тисяч.

У Білому домі вже відреагували на таку ініціативу. Зокрема, речниця президентської адміністрації Джен Псакі сказала:

“Це чудово для них (школярів, – ред.)”.