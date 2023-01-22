У Louis Vuitton презентували шкіряну коробку для бургерів за $2580

Louis Vuitton представляє свій останній унікальний дизайн у формі коробки для бургерів LV Flower Burger Box, яка має приєднатися до його поточної колекції Art of Dining. Продукція LV, як правило, розпалює апетит споживача, що зосереджується на предметах розкоші. Французький дім моди підтвердив цей ефект новим аксесуаром.

Про це повідомляє highsnobiety.

Коробка виготовлена ​​зі шкіри з квітковим орнаментом і бежевою підкладкою з мікрофібри всередині за ціною 2580 доларів США. Набір містить шість підставок у кольорах гамбургера: зелений символізує салат, червоний – помідор, жовтий – сир тощо.

Функціональний дизайн доповнює зручна застібка-кнопка.

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Коробка для гамбургерів, яка є частиною постійної колекції Art of Dining, доповнюється кошиком для попкорну, тарілками, коктейльним шейкером і, звичайно, набором трубочок.

Це не перший випадок, коли розкішний будинок надає розкішного вигляду носіям їжі. Лише минулого тижня Saint Laurent випустив Happy Meal за 1890 доларів США, тоді як самі LV випустили шкіряну коробку для піци з монограмою ще у 2021 році.