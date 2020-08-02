Депутати луцької міськради зберуться на позачергову сесію через рішення Кабміну про посилення карантину в обласному центрі.

Про це повідомив радник Луцького міського мера Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.

Він зокрема повідомив, що вже завтра на позачергову сесію міськради буде винесено проєкт рішення про те, що вищевказаний протокол Державної комісії ТЕБ та НС та відповідна Постанова Кабміну є такими, що не ґрунтується на нормах Конституції України, а міська рада не буде вводити у зв‘язку з віднесенням Луцька до “червоної” зони жодних обмежень.

Поліщук додав, що окрім того, проєктом рішення передбачено органам національної поліції утриматись від притягнення до відповідальності суб‘єктів господарювання, які діятимуть, згідно з вказаним рішенням.

“Однак вже сьогодні поліція попереджає перевізників про те, щоб не виходили завтра на рейс, бо одразу почнуть складати протоколи й направляти їх в суд для накладення штрафу, – повідомив Ігор Поліщук.

Те ж саме відбувається з усіма іншими закладами, які не можуть працювати у “червоній” зоні, і, навіть, з МАФами. Кожен заклад отримує під розписку попередження про заборону працювати від завтра.

“Оперативність роботи поліції та повнота виконання цього завдання просто вражає. У разі припинення курсування громадського транспорту та закриття величезної кількості закладів десятки тисяч лучан будуть відчувати незручності, не зможуть доїхати на роботу, – переконаний радник Луцького міського голови. – Тисячі лучан знову залишаться без роботи й засобів для існування, підприємства і підприємці понесуть збитки, а місцевий бюджет – чергові недонадходження”.

“Вважаємо протокол Державної комісії ТЕБ та НС незаконним, адже у відповідності до ст. 32 ЗУ “Про захист населення від інфекційних хвороб” обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря”, – підсумував Поліщук.