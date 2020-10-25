Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Рибалко впевнений, що камеру спостереження на ділянці встановила його суперниця на виборах, Віта Сліпець.

Мер стверджує, що це була незаконно встановлена ​​стаціонарна камера. При цьому, розбив він її зовсім випадково.

“Я, коли виходив з виборчої дільниці, випадково зачепив її, але вона була, швидше за все, пошкоджена. Але потрібно розібратися, що це за камера, і чи законно вона була встановлена”, – сказав Рибалко.

Його конкурентка Сліпець вважає, що камери Рибалко вкрав і виніс. За її словами, всі встановлені камери – власність спостерігачів,

“Це не сподобалося кандидату на місце мера міста, який забрав їх, і я бачила відео, як це відбувалося. Я вже подала заяву в поліцію”, – повідомила Сліпець.

  • Раніше повідомлялося, що громадянська мережа ОПОРА зафіксувала перші порушення на місцевих виборах в Україні.