Мер міста Сватове (Луганська область) Євген Рибалко розбив камеру на одній з виборчих дільниць, бо її встановила його суперниця.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Рибалко впевнений, що камеру спостереження на ділянці встановила його суперниця на виборах, Віта Сліпець.

Мер стверджує, що це була незаконно встановлена ​​стаціонарна камера. При цьому, розбив він її зовсім випадково.

“Я, коли виходив з виборчої дільниці, випадково зачепив її, але вона була, швидше за все, пошкоджена. Але потрібно розібратися, що це за камера, і чи законно вона була встановлена”, – сказав Рибалко.

Його конкурентка Сліпець вважає, що камери Рибалко вкрав і виніс. За її словами, всі встановлені камери – власність спостерігачів,

“Це не сподобалося кандидату на місце мера міста, який забрав їх, і я бачила відео, як це відбувалося. Я вже подала заяву в поліцію”, – повідомила Сліпець.