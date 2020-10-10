Жителі міста Сєвєродонецьк (Луганська область) вийшли на вулиці, де оплесками зустріли рятувальників, які боролися з масштабними пожежами.

Про це написав депутат Сєверодонецької міської ради Олексій Малеванець у Facebook.

“Спасибі нашим рятувальникам”, – написав політик.

Представники ДСНС боролися з масштабними пожежами впродовж тижня.

Жителі міста кричали: “Дякуємо!”. Овації не вщухали близько 10 хвилин.

Що відомо про пожежі на Луганщині?

30 вересня одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, загорілася суха трава та лісова підстилка. Протягом 30 вересня на території області було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах.

Вогонь у результаті складних погодних умов (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період) швидко поширився на значну територію. За попередніми оцінками, вогонь охопив близько 9,3 га.

Мешканців Новоайдарського району області було евакуйовано. У зв’язку з необхідністю евакуації жителів селищ, що постраждали від пожеж у Сєвєродонецьку призупинили навчальний процес.

Станом на ранок 1 жовтня повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули 5 осіб. Станом на вечір 1 жовтня стало відомо, що в результаті пожеж у Луганській області загинули 11 осіб. Ще 17 осіб госпіталізовані.

У штабі Операції Об’єднаних сил заявили, що пожежі виникли в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ із застосуванням трасуючих куль.

“Майже тисячу людей евакуйовано з епіцентрів пожеж, що трапились унаслідок зумисних збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ. Учора, 30 вересня, противник, застосувавши трасуючі кулі, здійснив підпал сухої трави на різних ділянках місцевості на Луганщині”, — зазначалося в заяві штабу.