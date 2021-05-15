Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції в Луганській області.

Інцидент стався 14 травня о 22:51.

Правоохоронці встановили, що 34-річний мешканець села Кругле, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на автомобілі “Рено-Меган” здійснив наїзд на чотирьох підлітків мешканців села Містки, які йшли по проїзджій частині дороги у попутному автомобілю напрямку.

Зазначається, що внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень 14-річний хлопець загинув на місці. Ще троє підлітків 14-річний хлопець, 13-річна та 15-річна дівчинки госпіталізовані до лікарні з чисельними переломами кінцівок. Молодша з них зараз знаходиться в реанімації у тяжкому стані.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 286-1 ч. 3 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Водій автомобілю затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі проводяться усі необхідні слідчо- процесуальні заходи. Після оголошення водію підозри, слідчі звернуться з клопотанням до суду про обрання йому запобіжного заходу.