Сьогодні, 24 грудня, понад 80 тисяч жителів Лисичанська, Привілля і Новодружеська (Луганська область) залишилися без водопостачання.

Про це повідомила прес-служба Лисичанської міської ради.

“Сьогодні, 24 грудня, ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання” відключило від постачання електроенергії об’єкти ЛКСП “Лисичанськводоканал” (водонасосоні станції “Білогорівська”, “Сумісна”, “ГТВ”, “Привільнянська”, “Малорязанцево”), що призвело до неможливості здійснення водопостачання у містах Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що без водопостачання залишилось більше 80 тисяч мешканців міст, 35 учбових та 25 медичних закладів.

“Наразі керівництвом міста та адміністрацією ЛКСП “Лисичанськводоканал” докладається максимум зусиль для відновлення електропостачання на виробничі об’єкти підприємства. Для оперативного вирішення питання забезпечення питною водою об’єктів соціальної сфери та населення ЛКСП “Лисичанськводоканал” разом з Головним управлінням ДСНС у Луганській області розроблено графік підвозу питної та технічної води”, – додали в прес-службі.