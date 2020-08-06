Про це повідомила речник Головного управління Нацполіціі області Тетяна Погукай.

“Вранці 5 серпня в Новоайдарське відділення поліції надійшло повідомлення диспетчера аварійної газової служби про те, що під час обходу газопроводу поблизу села Пурдівка виявлений предмет, схожий на розтяжку … Поліцейські оточили місце події і перекрили дорожній рух, а фахівці газової служби зупинили подачу газу “, – написала Погукай.

Під час огляду території сапери виявили та знешкодили пристрій. Зараз поліція розшукує зловмисників.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєст досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України “терористичний акт”.