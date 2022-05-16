У Луганській області вдалося частково відновити мобільний зв'язок та газопостачання. У регіоні водопостачання досі немає.

Про це повідомила голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Газом забезпечені п’ять пунктів, з них три повністю і два частково. Загалом комунікацією забезпечені 21 375 абонентів.

На розподільчих станціях та на магістральних газогонах Донецької області є серйозні пошкодження. Тому деякі з них перекриті. Газу, який залишився в трубах та сховищах, вистачить жителям регіону десь на два місяці.

Мобільного зв’язку в області не було більше як тиждень. Світло частково є в Лисичанську.