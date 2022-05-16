Про це повідомила голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Газом забезпечені п’ять пунктів, з них три повністю і два частково. Загалом комунікацією забезпечені 21 375 абонентів.
На розподільчих станціях та на магістральних газогонах Донецької області є серйозні пошкодження. Тому деякі з них перекриті. Газу, який залишився в трубах та сховищах, вистачить жителям регіону десь на два місяці.
Мобільного зв’язку в області не було більше як тиждень. Світло частково є в Лисичанську.
Централізоване водопостачання відсутнє по всій Луганській області. Рятувальники минулого дня розвезли 40 тонн води для потреби населення.
- Нагадаємо, у Миколаєві зранку 16 травня російські військові завдали ракетних ударів. Внаслідок атаки в Одеській області постраждала база відпочинку.
- Також розпочалася вісімдесят друга доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує зосереджувати свої сили на східних регіонах України.