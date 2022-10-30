У Луганській області частину в'язнів, яких завербували до ПВК "Вагнера", мають намір залучити до будівництва оборонних споруд. Так звану "лінію Вагнера" планують створити на сході України.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Євген Пригожин, засновник і глава “ПВК Вагнера”, 27 жовтня опублікував повідомлення, де, очевидно, визнав, що його приватна військова компанія змінила свої стандарти. Крім того, що вона вербувала тих в’язнів, які страждають на серйозні захворювання, включаючи ВІЛ та гепатит C.

З початку російського вторгнення роль “вагнерівців” значно змінилася. Раніше до ПВК набирали осіб за високими стандартами. Багато найманців раніше служили професійними російськими військовими.

“Прийом ув’язнених із серйозними медичними проблемами свідчить про підхід, який тепер дає пріоритет кількості, а не досвіду чи якості”, — зазначили у британській розвідці.

Зокрема засновник ПВК обговорював плани створення 200-кілометрової оборонної “лінії Вагнера”. Для подібного будівництва на сході України потрібна велика кількість робочої сили.

“Існує реальна ймовірність того, що частина засуджених новобранців спочатку залучать до будівництва оборони”, — вважають у розвідці.