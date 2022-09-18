Через успішні дії ЗСУ у Харківській області окупанти стали будувати оборонні споруди у Луганській області. Через значні втрати особового складу росіяни продовжують примусово мобілізувати чоловіків.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ворог скупчує техніку майже в усіх населених пунктах, що поблизу з адмінкордоном до інших областей. Техніку зафіксовано у Троїцькому, Сватовому, Рубіжному, Попасній.

За словами Сергія Гайдая, чоловіків продовжують “виловлювати” військові РФ. Подібні випадки виявили в Луганську, Сорокиному, Довжанську, Ровеньках, Антрациті, Хрустальному тощо.

Раніше окупаційні сили відімкнули жителям інтернет, зокрема мобільний. Нині місцеве населення майже не володіє поточною інформацією на фронті. Військові РФ користуються інформаційною “бульбашкою”, аби маніпулювати громадською думкою.

Попри значні втрати їм вдається приховати точну кількість загиблих. Натомість поранених місцеві жителі бачать щодня через повні лікарні.