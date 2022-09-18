Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Ворог скупчує техніку майже в усіх населених пунктах, що поблизу з адмінкордоном до інших областей. Техніку зафіксовано у Троїцькому, Сватовому, Рубіжному, Попасній.
За словами Сергія Гайдая, чоловіків продовжують “виловлювати” військові РФ. Подібні випадки виявили в Луганську, Сорокиному, Довжанську, Ровеньках, Антрациті, Хрустальному тощо.
Раніше окупаційні сили відімкнули жителям інтернет, зокрема мобільний. Нині місцеве населення майже не володіє поточною інформацією на фронті. Військові РФ користуються інформаційною “бульбашкою”, аби маніпулювати громадською думкою.
Попри значні втрати їм вдається приховати точну кількість загиблих. Натомість поранених місцеві жителі бачать щодня через повні лікарні.
- У Харківській області російським окупантам завдали суттєвих втрат. Деякі підрозділи втратили 50-90% особового складу.
- Нездатність Росії спрямувати масштабне підкріплення до східної Харківської та Луганської областей робить більшу частину окупованої Росією північно-східної України дуже вразливою для продовження українських контрнаступів.
- Російські війська встановили лінію оборони між річкою Оскіл і містом Сватове, яка пролягає вздовж кордону Луганської області й частини Донбасу, яку окупанти прагнуть “звільнити” як одну зі своїх військових цілей.