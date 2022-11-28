Про це повідомила Луганська ОВА в Facebook.

Адміністрація зазначила, що російські окупанти пообіцяли відправити так званій “ЛНР” обладнання. Вони мають намір спробувати запустити опалення на окупованій частині Луганської області.

“Коли вони приїдуть і що будуть робити в промерзлій землі Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька — невдовзі стане відомо. Тим часом в Сєвєродонецьку почали розглядати питання організації мобільних пунктів обігріву”, — йдеться у повідомленні.

Також росіяни надалі вивозять людей до нібито соціальних установ. За першу половину листопада виїхало близько 111 осіб.

У Старобільському районі почастішали обшуки, арешти та рейди. За словами місцевих мешканців, російські представники забирають електроінструменти, генератори, дрібну та велику техніку, телефони, гроші, коштовності тощо.