Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
За його словами, російські військові вдаються до нових методів виманювання чоловіків зі сховищ. Додаткова примусова мобілізація оголошена, бо “утримувати фронт окупантам нічим”.
Для “допомоги на школяра” необхідно вказати персональні дані всіх членів родини. На підприємствах встановили квоти по призову чоловіків.
Робітникам в обмін на службу на фронті пропонують позачергову відпустку та збереження робочого місця, якщо вони повернуться. В іншому випадку з призовниками проводять довготривалі агітбесіди. Сергій Гайдай сказав, що вони тривають наодинці, поки ті не погоджуюся на участь у війні.
Раніше російські військові організували примусову заміну автомобільних номерів. У такий спосіб вони організували облік чоловіків для мобілізації.
- На тимчасово окупованих територіях триває примусова мобілізація. У війську загарбників мобілізовані чоловіки підлягають дискримінації у порівнянні з російськими військовослужбовцями.
- Розпочалася сто дев’яносто четверта доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Протягом минулої доби ворог завдав 25 ракетних та понад 22 авіаційних удари по військових та цивільних об’єктах на території України.