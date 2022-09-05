Російські військові мають намір примусово мобілізувати ще 10 тисяч жителів Луганської області. Вони вдалися до нових методів залучення на війну.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, російські військові вдаються до нових методів виманювання чоловіків зі сховищ. Додаткова примусова мобілізація оголошена, бо “утримувати фронт окупантам нічим”.

Для “допомоги на школяра” необхідно вказати персональні дані всіх членів родини. На підприємствах встановили квоти по призову чоловіків.

Робітникам в обмін на службу на фронті пропонують позачергову відпустку та збереження робочого місця, якщо вони повернуться. В іншому випадку з призовниками проводять довготривалі агітбесіди. Сергій Гайдай сказав, що вони тривають наодинці, поки ті не погоджуюся на участь у війні.

Раніше російські військові організували примусову заміну автомобільних номерів. У такий спосіб вони організували облік чоловіків для мобілізації.