Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

Нині триває часткова мобілізація медичних працівників. За його словами, окупанти похизувалися, що на так званому “референдумі” з’явилися майже всі лікарі.

“Результати (“референдуму” – ред.) підрахувати вони ще не встигли (так кажуть), як не встигли й відсвяткувати відкриття нового медичного центру в Луганську та похизуватися, що майже всі лікарі з’явилися на так званому “референдумі”, але вже оголосили про мобілізацію цих медичних працівників”, – написав Гайдай.

Окупанти мобілізують нині хірургів, травматологів, анестезіологів, фельдшерів та медсестер. При призові враховується досвід роботи з травмами внаслідок бойових дій.

До окупаційних військоматів передали інформацію про те, хто закінчив медичні навчальні заклади та перебуває на території так званої “ЛНР”. Хірурги, анестезіологи та травматологи будуть призиватися до 60 років, а медсестри та фельдшери — до 55.