Армія РФ продовжує знищувати все те, що може слугувати життєзабезпеченню та існуванню людей. Таким чином російські армійці застосовують тактику "спаленої землі".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, російські загарбники продовжують наступати та атакувати. Проте Збройні сили України завдали противнику втрат на всіх напрямках.

“Російська армія, як і раніше, застосовує тактику “спаленої землі” й не шкодує цивільне населення та їхні домівки”, – зазначив Сергій Гайдай.

Також він додав, що впродовж 5 серпня у районі лінії фронту між Луганщиною та Донеччиною російські війська випустили п’ять ракет, також шість разів спрацювала ствольна та реактивна артилерія окупантів. Окрім того, тричі застосовувалися міномети, також штурмові дії росіян підтримувалися танковими обстрілами та авіацією.

За декількома напрямками російські армійці намагалися захопити більш вигідні межі, покращити тактичне положення. Натомість вони вимушені були відійти. Загарбники ведуть наступ у напрямку Бахмута, наразі тривають бойові дії.

Також Сергій Гайдай розповів про те, що зараз у Луганській області окупанти проводять “агітаційно-роз’яснювальну складову” підготовки до псевдореферендуму про входження регіону до складу РФ.

“Окупаційна влада та колаборантський громадський рух під виглядом надання харчових продуктів або будівельних матеріалів організовують зустрічі із населенням нещодавно захоплених територій Луганської області”, – зауважив голова Луганської ОВА.

Він зазначив, що загарбники виманюють персональні дані, закликають йти на так званий “референдум” й змушують людей обмінювати своє волевиявлення на їжу.

Довідка. Тактика спаленої землі — метод ведення війни за допомогою знищення всього корисного, того, що може слугувати життєзабезпеченню або існуванню як військ противника, так і цивільного населення на території, яку може бути зайнято противником. До цього відносять знищення запасів харчових продуктів та врожаю, забруднення або отруєння джерел питної води, знищення інфраструктури — шляхів та засобів транспорту, техніки, будівель та житла, іноді навіть цілих міст.

З 1907 року “Тактика спаленої землі” номінально вважається міжнародним правом воєнним злочином. Активно застосовувалася російською армією та РККА під час Першої та Другої світових воєн, а також ЗС США під час війни у В’єтнамі.