Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Також він зазначив, що кошти можуть отримати лише ті батьки, чиї діти підуть у школу до 15 вересня. Проте із тих, хто залишився, не всі бажають навчатися за програмою окупантів. Але 10 тисяч рублів при відсутності роботи змінюють ситуацію.
“Росіянам байдуже, чи повернуться люди в рідні міста пізніше, бо знають, що нічого до зими не відремонтують і на повернення людей розраховувати не варто”, – розповів Сергій Гайдай.
Також він зауважив, що гроші, які пропонують загарбники – багатофункціональні. Вони ще стимулюють населення відвідати псевдореферендум, а військових – виявити батьків, яких можна мобілізувати.
“А також не слід забувати, що випускники одинадцятих класів невдовзі стануть призовного віку”, – наголосив голова Луганської ОВА.
Крім того, він зауважив, що підтримка заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі ворога, а тому лінія фронту росіян майже завмерла, майже два місяці ворог без значних перемог. Проте для наступу українським військам необхідно ще більше озброєння.
“Проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів. Росія була вимушена посилити діяльність ФСБ на окупованих територіях, бо підтримка війни зменшується – люди не йдуть воювати, адже бачать, що не повертаються сусіди та родичі. У кращому випаду, їх знаходять в шпиталях”, – зазначив Сергій Гайдай.
- У Довжанську Луганської області російські загарбники під час мобілізації знищують документи, які свідчать про відстрочку від призову на військову службу.
- У населених пунктах Луганської області дітей стали залучати до військової справи. Російські військові мобілізували 430 шахтарів.
- У Луганській області російські окупаційні військові продовжують залучати населення на війну. Для виконання плану мобілізації окупанти пропонують по 60 тисяч рублів за інформацію про місцеперебування чоловіків.