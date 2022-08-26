На окупованих територіях Луганської області російські загарбники пропонують по 10 тисяч рублів батькам за те, щоб вони віддавали дітей до школи.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Також він зазначив, що кошти можуть отримати лише ті батьки, чиї діти підуть у школу до 15 вересня. Проте із тих, хто залишився, не всі бажають навчатися за програмою окупантів. Але 10 тисяч рублів при відсутності роботи змінюють ситуацію.

“Росіянам байдуже, чи повернуться люди в рідні міста пізніше, бо знають, що нічого до зими не відремонтують і на повернення людей розраховувати не варто”, – розповів Сергій Гайдай.

Також він зауважив, що гроші, які пропонують загарбники – багатофункціональні. Вони ще стимулюють населення відвідати псевдореферендум, а військових – виявити батьків, яких можна мобілізувати.

“А також не слід забувати, що випускники одинадцятих класів невдовзі стануть призовного віку”, – наголосив голова Луганської ОВА.

Крім того, він зауважив, що підтримка заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі ворога, а тому лінія фронту росіян майже завмерла, майже два місяці ворог без значних перемог. Проте для наступу українським військам необхідно ще більше озброєння.

“Проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів. Росія була вимушена посилити діяльність ФСБ на окупованих територіях, бо підтримка війни зменшується – люди не йдуть воювати, адже бачать, що не повертаються сусіди та родичі. У кращому випаду, їх знаходять в шпиталях”, – зазначив Сергій Гайдай.