Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так звана окупаційна “влада” встановлювала терміни від тижня до двох місяців для відновлення житла. Проте плани так і не було реалізовано.

Окупанти пропонують місцевим жителям орендувати житло, а не відновити те, що зруйнувала російська армія. Вони мають намір закріпити таке на законодавчому рівні.

Наприкінці вересня населені пункти досі без світла та газу. У деяких будинках на першому поверсі є вода.

У так званій “ЛНР” продовжують заохочувати місцевих йти на “роботу”. На Біловодщині оголошено новий набір до “підрозділів МВС”.

“Після значних втрат у боях, співробітники, які вижили, дезертирували або втекли на територію РФ. На допомогу їм поспішає “еліта”. Зокрема, із Тамбова їдуть 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. Зимове екіпірування відсутнє – вирішити це питання доручено громадським організаціям афганців шляхом збору грошей з населення”, — додав Гайдай.