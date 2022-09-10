У тимчасово захоплених районах Луганської області російські загарбники не платять власникам паїв і відбирають у них землю, вони вже викрали понад 1 млн тонн зерна.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, власники паїв неодноразово скаржилися, що з ними не розраховуються, або пропонують набагато менше стандартних 5 %. Мовляв, буде нічого їсти, погодитеся на все, що завгодно. Люди, які не мають інших варіантів, пішли на поступки, аби вижити. Натомість цією ситуацією відразу скористалися недоброчесні фермери, зокрема, у Сватівському районі.

“Власники паїв висловили небажання подовжувати договори оренди, строки дії яких закінчувалися цьогоріч, із фермерським господарством. Відповідні повідомлення спрямували засобами зв’язку, що й передбачено укладеними раніше угодами”, – розповів Сергій Гайдай.

Також він додав, що деякі фермери поставили умову з’явитися особисто усім, хто не погоджується й надалі надавати свою землю в оренду, проте вони знають, що значна частина власників паїв виїхала в безпечні регіони України.

“Тобто, якщо орендодавець не з’явився особисто, то фермер розуміє, що цю землю можна вкрасти”, – зауважив голова Луганської ОВА.

Крім того, він зазначив, що водночас окупаційна влада так званої “ЛНР” повідомляє про рекордний з моменту утворення “республіки” врожай ранніх зернових – 1,1 млн тонн зерна. Проте окупанти не причетні до встановлення рекорду, адже вони нічого для цього не робили, лише зібрали врожай, коли навесні захопили ці райони Луганської області.

“На територіях, окупованих у 2014 році, врожай складав у середньому до 20 % від показників, заявлених на сьогодні. Понад 80 % – вкрадене в України зерно. До речі, достеменно відомо, що 400 тисяч тонн врожаю, зібраного цьогоріч, вже вивезено на територію РФ. З часом цей показник має збільшитися, бо в окупантів навіть немає достатньо техніки, аби вивезти все й одразу. Хочуть, але не можуть… Та чи встигнуть?”, – підсумував Сергій Гайдай.