Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, власники паїв неодноразово скаржилися, що з ними не розраховуються, або пропонують набагато менше стандартних 5 %. Мовляв, буде нічого їсти, погодитеся на все, що завгодно. Люди, які не мають інших варіантів, пішли на поступки, аби вижити. Натомість цією ситуацією відразу скористалися недоброчесні фермери, зокрема, у Сватівському районі.
“Власники паїв висловили небажання подовжувати договори оренди, строки дії яких закінчувалися цьогоріч, із фермерським господарством. Відповідні повідомлення спрямували засобами зв’язку, що й передбачено укладеними раніше угодами”, – розповів Сергій Гайдай.
Також він додав, що деякі фермери поставили умову з’явитися особисто усім, хто не погоджується й надалі надавати свою землю в оренду, проте вони знають, що значна частина власників паїв виїхала в безпечні регіони України.
“Тобто, якщо орендодавець не з’явився особисто, то фермер розуміє, що цю землю можна вкрасти”, – зауважив голова Луганської ОВА.
Крім того, він зазначив, що водночас окупаційна влада так званої “ЛНР” повідомляє про рекордний з моменту утворення “республіки” врожай ранніх зернових – 1,1 млн тонн зерна. Проте окупанти не причетні до встановлення рекорду, адже вони нічого для цього не робили, лише зібрали врожай, коли навесні захопили ці райони Луганської області.
“На територіях, окупованих у 2014 році, врожай складав у середньому до 20 % від показників, заявлених на сьогодні. Понад 80 % – вкрадене в України зерно. До речі, достеменно відомо, що 400 тисяч тонн врожаю, зібраного цьогоріч, вже вивезено на територію РФ. З часом цей показник має збільшитися, бо в окупантів навіть немає достатньо техніки, аби вивезти все й одразу. Хочуть, але не можуть… Та чи встигнуть?”, – підсумував Сергій Гайдай.
- У серпні повідомлялося, що окупанти вивезли до РФ усі 200 тисяч тонн зерна з Луганської області. Аграрії зібрали продукцію на полях “Агротона”.
- Станом на 1 вересня завдяки “зерновому коридору” Україна експортувала близько 1,5 мільйона тонн зерна.
- Так званому “меру” Енергодара Андрію Шевчику повідомили про підозру у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни. За даними слідства, у травні 2022 року він ухвалив рішення про конфіскацію 140 тисяч тонн запасів зерна на суму понад 1,89 мільярда гривень.