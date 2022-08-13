Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами у тимчасово окупованих містах Луганщини росіяни вдаються до нових методів примусової мобілізації. Відтак під час обходів багатоповерхових будинків загарбники пропонують літнім людям невеликі суми грошей або харчові продукти в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку.
Потім вони залишають чергувати біля під’їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому.
“Більшість із тих, хто займається примусовим призовом, пересувається містом у балаклавах, аби не впізнали сусіди та знайомі, на яких вони й полюють”, – зазначив Сергій Гайдай.
Також він додав, що за останню добу російські армійці випустили три ракети, чотири рази застосували реактивну та ствольну артилерію, двічі – міномети, проте два рази було відбито танкові наступи ворога.
Окрім того, у тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти проводять приховану мобілізацію. Для цього вони надсилають “рекламні” повідомлення на телефон про набір на службу в армію РФ. Місцеві мешканці тимчасово окупованого Маріуполя отримали “рекламні” повідомлення на телефон про набір до збройних сил Росії. У такий спосіб російські загарбники дедалі активніше намагаються залучити цивільне населення до військ РФ.
- Влада Ленінградської області РФ направила на державні підприємства розпорядження про відправлення чоловіків віком від 18 до 60 років на “військову перепідготовку”.
- Українські розвідники з’ясували, що у Росії продовжується так звана “прихована мобілізація” і тепер окупанти відправляють воювати проти України випускників військових училищ.
- У тимчасово окупованих містах Луганської області росіяни продовжують активно посилювати мобілізацію та вистежувати чоловіків призовного віку.