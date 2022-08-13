У тимчасово окупованих містах Луганської області російські загарбники проводять "примусову мобілізацію". Для цього вони обмінюють гроші та харчі на інформацію про чоловіків призовного віку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами у тимчасово окупованих містах Луганщини росіяни вдаються до нових методів примусової мобілізації. Відтак під час обходів багатоповерхових будинків загарбники пропонують літнім людям невеликі суми грошей або харчові продукти в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку.

Потім вони залишають чергувати біля під’їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому.

“Більшість із тих, хто займається примусовим призовом, пересувається містом у балаклавах, аби не впізнали сусіди та знайомі, на яких вони й полюють”, – зазначив Сергій Гайдай.

Також він додав, що за останню добу російські армійці випустили три ракети, чотири рази застосували реактивну та ствольну артилерію, двічі – міномети, проте два рази було відбито танкові наступи ворога.

Окрім того, у тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти проводять приховану мобілізацію. Для цього вони надсилають “рекламні” повідомлення на телефон про набір на службу в армію РФ. Місцеві мешканці тимчасово окупованого Маріуполя отримали “рекламні” повідомлення на телефон про набір до збройних сил Росії. У такий спосіб російські загарбники дедалі активніше намагаються залучити цивільне населення до військ РФ.