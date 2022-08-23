У Довжанську Луганської області російські загарбники під час мобілізації знищують документи, які свідчать про відстрочку від призову на військову службу.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ця інформація надходить від місцевих мешканців тимчасово окупованих територій, які обурені свавіллям РФ.

“Окупанти роблять все, аби не допустити наш контрнаступ – у Довжанську під час примусової мобілізації рвуть паспорти”, – розповів Сергій Гайдай.

Також він додав, що якщо чоловіки, яких спіймали російській військові намагаються показати документи, які звільняють їх від військової служби, то загарбники відразу їх розривають. Іноді окупанти знищують навіть паспорти.

Сергій Гайдай зазначив, що ворог визнає свою неспроможність організувати масований наступ протягом останнього місяця й перетворити тактичні успіхи в оперативні досягнення. Саме тому загарбники намагаються відновити боєздатність підрозділів різними протизаконними методами, щоб не допустити контрнаступу українських військових.

Окрім того, за минулу добу росіяни випустили по населених пунктах та укріпленнях українських військових 14 ракет, здійснили сім обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії, а також неодноразово застосували авіацію.