Про це повідомила Луганська ОВА.

Росіяни організували масові рейди на торговельних об’єктах. Вони мають на меті виявити факти гривневих розрахунків з населенням.

Місцевих жителів змушують встановлювати цінники в рублях. За даними ОВА, населення Луганської області переходить на безготівкову оплату.

Водночас росіяни вилучають термінали. Також вони погрожують штрафами за оплату українськими гривнями.

“Але обіг гривні не припиняється. Нововведень дотримуються лише супермаркети. На ринках та в маленьких магазинах продовжують приймати гривню, зокрема, на банківську картку”, — зазначили в ОВА.