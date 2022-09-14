Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
За словами Гайдая, окупаційна “влада” продовжує удавати ніби на території регіону “нічого загрозливого не відбувається”. Місцевий оператор наголосив, що у такий спосіб окупанти підвищують обороноздатність. Раніше “вони на цих питаннях не наголошували”.
Водночас на пунктах пропуску зберігаються черги. На ділянці траси Старобільськ – Луганськ відмічено близько трьохсот цивільних автомобілів. Переважно вони мають номерні знаки Харківської області.
За його словами, за кермом здебільшого перебувають російські військові. Вони вивозять награбоване майно й використовують для цього причепи.
- Військові російської армії залишили окуповану ними Кремінну в Луганській області, проте Збройні сили України поки що не зайшли в місто.
- У тимчасово захоплених районах Луганської області російські загарбники не платять власникам паїв і відбирають у них землю, вони вже викрали понад 1 млн тонн зерна.
- 14 вересня уряд виділив Харківській області із резервного фонду Держбюджету 400 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури.