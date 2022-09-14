Так звана окупаційна "влада" у Луганській області наказала відключити мобільний інтернет. У такий спосіб російські військові мають намір підвищити обороноздатність.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За словами Гайдая, окупаційна “влада” продовжує удавати ніби на території регіону “нічого загрозливого не відбувається”. Місцевий оператор наголосив, що у такий спосіб окупанти підвищують обороноздатність. Раніше “вони на цих питаннях не наголошували”.

Водночас на пунктах пропуску зберігаються черги. На ділянці траси Старобільськ – Луганськ відмічено близько трьохсот цивільних автомобілів. Переважно вони мають номерні знаки Харківської області.

За його словами, за кермом здебільшого перебувають російські військові. Вони вивозять награбоване майно й використовують для цього причепи.