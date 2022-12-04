Про це повідомив очільник ОВА Луганщини Сергій Гайдай.
На тимчасово окупованих територіях планують ввести зміни з 1 січня. З “нововведенням” виключно в рублях можна буде розплатитися в магазинах, оплатити послуги та провести розрахунки ЖКГ.
Обміняти гривню на рублі можна буде з 1 січня 2023 у відділеннях банків.
Крім того, російські окупанти вже ввели тарифи “заднім числом”. Наприклад, у Сєвєродонецьку водопостачання повернули лише до деяких будинків у вересні-жовтні, але сплачувати за неї слід із липня усім.
До багатьох окупованих населених пунктів воду так і не повернули. Зокрема досі комунальна послуга відсутня у Лисичанську.
- На тимчасово окупованих територіях, зокрема Херсонської та Запорізької областей, російські загарбники обкрадають українських жителів і шантажем змушують їх відправляти своїх дітей навчатися за російською програмою.