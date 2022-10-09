Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, тепер населений пункт звільнено офіційно.

“Вже офіційно: село Стельмахівка Коломичиської сільської громади Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів”, — йдеться у повідомленні.

Пізніше голова ОВА додав, що ЗСУ звільнили всього сім населених пунктів. Стосовно цього не повідомляли одразу, бо тривали стабілізаційні заходи.

Серед визволених населених пунктів, крім Стельмахівки, села Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія та Андріївка.

Раніше жителів Луганської області закликали евакуюватися через контрнаступ Збройних сил України.

“Скоро будемо просити населення окупованих територій евакуюватися з міст, аби вони не постраждали при контрнаступі”, — писав Гайдай.