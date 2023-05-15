Вранці 15 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. У росЗМІ заявили про влучання в Луганське вище військове авіаційне училище штурманів.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання RT.

Пропагандисти заявили, що сьогодні вранці Збройні сили України обстріляли тимчасово окупований Луганськ, поціливши у будівлю Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів.

Росіяни заявили, що ЗСУ вдарили англо-французькою ракетою Storm Shadow.

Варто зауважити, що вранці 13 травня у росЗМІ також повідомили про вибухи в Луганську. Відтак, за словами пропагандистів, ЗСУ влучили в стару будівлю Луганської академії внутрішніх справ. Можуть бути загиблі та поранені.

Окупанти заявили, що удар по місту також було завдано ракетою Storm Shadow.

Додамо, що увечері 12 травня в окупованому Луганську також лунали вибухи. Росіяни заявили, що ЗСУ вдарили по місту двома ракетами: англо-французькою Storm Shadow та американською ADM-160B MALD.