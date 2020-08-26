Протягом останніх двох тижнів на тлі виборів і протестів у президента Білорусі Олександра Лукашенка погіршився психічний стан. Він становить небезпеку і потребує допомоги лікарів

Таку думку в інтерв’ю білоруському виданню “Хартія 97” висловила психіатр Тіна Берадзе.

Берадзе — психотерапевтка, докторка медичних наук, випускниця Медичної школи Гарвардського університету в США, членкиня Європейської асоціації психіатрів. Нині мешкає в Україні.

Спеціалістка зазначила, що пильно спостерігає за тим, що відбувається в Білорусі протягом останніх тижнів, зокрема — за станом білоруського лідера.

На думку психіатра, Лукашенко перебуває під величезним стресом, на тлі якого у нього погіршився стан.

“У такому стані може статися серйозна зміна психіки, коли людина стає соціально небезпечною. Тобто може становити загрозу як для оточуючих, так і для самого себе. Лукашенко абсолютно дезорієнтований, і останні події це підтверджують”, — вважає вона.

Психіатр зауважила, що білоруський лідер, ймовірно, перебуває у стані “манії” — він бачить себе інакше, ніж інші, сприймає себе як “рятівника Білорусі” і переконаний, що без нього “країна пропаде”.

Про це, як наголошує експертка, свідчать його заяви та дії. У цьому ключі вона згадала два інциденти. Перший — під час візиту Лукашенка на Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ), де проходив страйк. Тоді він звернувся до робітників зі словами: “Поки ви мене не вб’єте, інших виборів не буде”.

Другий — коли президент з автоматом і в бронежилеті прилетів у свою резиденцію. Зброю було видано і 15-річному синові президента.

“Для нього таке світосприйняття вже невід’ємна частина його екзистенціального статусу. І він сам про це сказав: Вам доведеться мене вбити, інакше я не піду. Тоді всі почали сміятися. Але я, як професіоналка, повірила йому. Він вірив у це, не жартував. І коли я побачила його з автоматом, картина склалася. […] Для нього третього не дано: або смерть, або президентська посада. У психіатрії це називається маячення. Тож його поява з автоматом і з повністю екіпірованим сином — не смішно”, — зазначила Берадзе.

Ознаками погіршення стану психотерапевтка вважає і заяви Лукашенка про те, що протести в Білорусі підтримують країни Заходу, про загрози з боку НАТО і сусідніх держав, наприклад, Литви.

“Протягом останніх двох тижнів його психічний стан погіршується. Вважаю, що він уже в такому стані, коли здатний зробити що завгодно, здатний стріляти, і не тільки в народ. Ми не можемо прорахувати його дії, не можемо передбачити, що саме прийде йому в голову. […] Я лікарка з 40-річним досвідом і бачу пацієнта із загостренням на тлі стресу. Послухайте, що він транслює. Він вибудував армію і говорить про напад на Білорусь з Заходу. Він в це твердо вірить. Але це ж параноя. Коли у звичайної людини параноя, вона говорить: на мене хоче напасти мій сусід. А чим цей випадок відрізняється? Тільки масштабом. Просто у Лукашенка сусіди масштабніше. 14 днів всі дивляться і вважають це нормальним? Людині медична допомога потрібна”, — додала психіатр.

З огляду на викладене, Берадзе дійшла висновку, що опозиція не зможе вибудувати з президентом конструктивний діалог. Вона вважає, що Лукашенко потребує допомоги медиків. Її могли б надати, наприклад, у Німеччині.