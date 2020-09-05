У Лукашенка опублікували «перехоплення переговорів» про фальсифікацію отруєння Навального в одноголому перекладі: відео

Telegram-канал "Пул первого", який пов'язують з пресслужбою Олександра Лукашенка, опублікував анонсоване політиком "перехоплення переговорів" Німеччини та Польщі про фальсифікацію отруєння Олексія Навального.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше 3 вересня Олександр Лукашенко на зустрічі з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустін заявив, що нібито Мінськ перехопив розмову Німеччини і Польщі, яка підтверджує, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального отрутою “Новачок” сфальсифіковано.

Вже 4 вересня Telegram-канал “Пул першого” опублікував те саме “перехоплення”. Було представлено відео, на якому розмовляють представник Берліна — Нік і такий собі Майк, з Варшави.

На записі, який триває близько 1 хвилини, можна почути, що співрозмовники спілкуються англійською мовою. Поверх накладена аудіодоріжка російською мовою — як передбачається, переклад реплік співрозмовників. Відео не дозволяє запевнитися ані в якості перекладу, ні в оригінальності записів.

У представленому аудіо співрозмовники обговорюють, як фальсифікують інформацію про відправлення російського опозиціонера Олексія Навального з метою “відбити охоту” російського лідера Володимира Путіна втручатися в справи Білорусі.

Також представник Варшави розповідає про те, що їхні справи в Білорусі “йдуть не дуже”, бо Лукашенко виявився “міцним горішком”.

Наводимо повну розшифровку розмови: