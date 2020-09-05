У Лукашенка опублікували «перехоплення переговорів» про фальсифікацію отруєння Навального в одноголому перекладі: відео

Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося раніше 3 вересня Олександр Лукашенко на зустрічі з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустін заявив, що нібито Мінськ перехопив розмову Німеччини і Польщі, яка підтверджує, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального отрутою “Новачок” сфальсифіковано.
Вже 4 вересня Telegram-канал “Пул першого” опублікував те саме “перехоплення”. Було представлено відео, на якому розмовляють представник Берліна — Нік і такий собі Майк, з Варшави.
На записі, який триває близько 1 хвилини, можна почути, що співрозмовники спілкуються англійською мовою. Поверх накладена аудіодоріжка російською мовою — як передбачається, переклад реплік співрозмовників. Відео не дозволяє запевнитися ані в якості перекладу, ні в оригінальності записів.
У представленому аудіо співрозмовники обговорюють, як фальсифікують інформацію про відправлення російського опозиціонера Олексія Навального з метою “відбити охоту” російського лідера Володимира Путіна втручатися в справи Білорусі.
Також представник Варшави розповідає про те, що їхні справи в Білорусі “йдуть не дуже”, бо Лукашенко виявився “міцним горішком”.
Наводимо повну розшифровку розмови:
Варшава: Алло! Добрий день, Нік. Як наші справи?
Берлін: Начебто все за планом… Матеріали по Навальному готові. Будуть передані в адміністрацію канцлера. Очікуємо її заяви
Варшава: Отруєння підтверджується точно?
Берлін: Послухай, Майк, в цьому випадку це не так важливо… Йде війна… А під час війни всі методи хороші.
Варшава: Згоден. Треба відбити охоту Путіну сунути ніс в справи Білорусі. Найефективніший шлях — втопити його в проблемах Росії, а їх чимало! Тим більше найближчим часом у них вибори, день голосування в регіонах Росії.
Берлін: Цим і займаємося… А як ваші справи в Білорусі?
Варшава: Якщо чесно, не дуже. Президент Лукашенко виявився міцним горішком. Вони професіонали і організовані. Зрозуміло, їх підтримує Росія. Чиновники і військові вірні президентові. Поки працюємо. Іншу — під час зустрічі, не телефоном.
Берлін: Так-так, розумію, тоді до зустрічі, пока.
Варшава: Пока.
Що відомо про отруєння Навального?
20 серпня вранці Навальний повертався на літаку з Томська в Москву. На борту йому стало погано, тому літак екстрено приземлився в Омську. Російського опозиційного політика Олексія Навального госпіталізували до реанімації, він був без свідомості. Наразі стан російського опозиціонера Олексія Навального залишається стабільним, спостерігається певне поліпшення в симптоматиці.
Рідні опозиціонера прийняли рішення про продовження його лікування в клініці на території Німеччини. Омські медики спершу перешкоджали його транспортуванню.
Попри твердження транспортної поліції про те, що в крові опозиціонера Олексія Навального знайшли небезпечну отруту, омські медикице заперечували:вони заявили, що в сечі опозиціонера Олексія Навального не було якихось токсичних речовин, а лише алкоголь і кофеїн.
22 серпня Навальний був транспортований до берлінської клініки “Шаріте”. За два дні там підтвердили, що політика отруїли.
27 серпня німецький журнал Der Spiegel і дослідницька група Bellingcat заявили,що російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти токсином, за складом схожим на нервово-паралітичну речовину “Новачок”. Згодом це підтвердили німецькі фахівці.
Що відомо про “Новачок”?
“Новачок” — це назва родини фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Роботу над його створенням вели у Радянському Союзі і РФ з 1960-х по 1990-ті роки. Перша речовина цієї родини була синтезована Петром Кірпічовим в 1972 році.
У листопаді 2019 року Організація із заборони хімічної зброї долучила нервово-паралітичну речовину “Новачок” до переліку заборонених речовин. 41 держава-член виконкому ОЗХЗ, ухвалили спільну пропозицію, подану Сполученими Штатами Америки, Нідерландами та Канадою.
Відомо про декілька випадків, коли отруйні речовини цієї родини були застосовані під час замахів на вбивство.
Так у березня 2018 року в місті Солсбері, Великобританія колишній агент ГРУ Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були виявлені з симптомами отруєння в торговому центрі. У квітні Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що їх намагалися отруїти за допомогою речовини з назвою “Новачок”.
У серпні 2019 року контртерористичний підрозділ поліції Великої Британії заявив про ще одного постраждалого в результаті отруєння нервово-паралітичним речовиною “Новачок” в Солсбері в березні 2018 року. В оприлюдненій заяві йдеться, що потерпілим виявився поліціянт, який приїхав на виклик про отруєння Скрипалів. У Солсбері він наткнувся на незначну частку “Новачка”.
Наразі у Німеччині триває розслідування проти співробітників ГРУ, підозрюваних в отруєнні сім’ї Скрипалів, відомих як Руслан Боширов та Олександр Петров.
У червні 2018 у місті Еймсбері, Велика Британія після контакту із предметом, вкритим “Новачком” до лікарні була доставлена пара цивільних громадян: 44-річна мати трьох дітей Дон Старджесс та її 45-річний друг Чарлі Роулі. Внаслідок отруєння за 9 днів Старджесс загинула. Роулі вижив планує подати в суд на російську державу і вимагати грошової компенсації.
У лютому 2019 року болгарські правоохоронці заявили, що виявили можливий зв’язок між отруєнням Скрипаля у 2018 році й отруєнням місцевого торговця зброєю Еміліана Гебрева у 2015-му році. Гебрев, його син і топменеджер заводу були ушпиталені після того, як втратили свідомість на прийомі, який бізнесмен влаштовував в Софії. У січні 2020 року прокуратура Болгарії висунула звинувачення трьом росіянам, підозрюваним у замаху на вбивство Гебрева.