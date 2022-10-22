Сьогодні вранці окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України, внаслідок чого загарбники влучили в енергетичний об’єкт у Луцьку й знищили його, відновити його неможливо.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

“Пошкодження об‘єкта енергетики, по якому було здійснено влучання критичні. Фактично він знищений. Наразі його відновлення неможливе”, – зазначив Ігор Поліщу.

А також додав, що за попередньою інформацією, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101.

Варто зазначити, що сьогодні вранці було зафіксовано “прильоти” у Волинській області, по регіону поцілило декілька російських ракет. Згодом російські окупанти завдали повторного удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Волинській області.

Під час другої повітряної тривоги голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив про ще один обстріл Волинської області. За його словами, росіяни повторно поцілили у місцевий енергетичний об’єкт.

“Попередньо – постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється”, – написав він.

Юрій Погуляйко додав, що на місці ударів працюють всі відповіді служби та закликав мешканців не публікувати у соцмережах наслідки обстрілу.