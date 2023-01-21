Через снігопади у Львівській області станом на 21 січня 12:00 без електропостачання залишилося 30 населених пунктів.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Через снігопади у Львівській області станом на 12:00 без електропостачання 30 населених пунктів повністю та 53 – частково”, – написав голова Львівської ОВА.

А також додав, що найбільше постраждали від негоди Городоцький, Мостиський, Дрогобицький та Старосамбірський напрямки. За словами Максима Козицького, зараз над відновленням живлення працюють 133 енергетики, залучено 46 одиниць техніки.

Зазначимо, що за даними синоптиків у суботу, 21 січня, в окремих областях України йтиме мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.

Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря в країні різнитиметься залежно від регіону. Зокрема на заході вдень від 0 до +5 градусів. У Карпатах від -1 до -6. У південних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +6 до +11 градусів, а на сході близько 0 градусів. На решті території температура повітря коливатиметься від +2 до +7 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці +3…+5 градусів.