Про це повідомила Львівська районна державна адміністрація у Facebook.
За кошти, які дівчина назбирала завдяки своєму таланту, до ЗСУ було передано дрон, автомобіль, рації медичної допомоги, одяг, взуття, термобілизну та харчові продукти.
Дівчинка невпинно розвиває свій талант. Окрім навчання в школі Анна-Марія Герман займається грою на бандурі. Школярка бере участь у різних конкурсах і здобуває призові місця.
З моменту повномасштабного російського вторгнення вона вирішила, що хоче підтримувати ЗСУ. Дівчина розпочала волонтерити: співала у містах, селах району, у церквах, збираючи так кошти для допомоги українським воїнам.
“Старший брат Анни-Марії Богдан Бражник — військовий. Тому дівчинка хотіла якомога більше зробити для таких мужніх хлопців, як він, що захищають нас на передовій. Зараз брат дівчинки на лікуванні на Львівщині після поранення”, — зазначили в адміністрації.
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