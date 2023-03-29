У Львівській області дев’ятирічна незряча співачка Анна-Марія Герман зібрала для ЗСУ понад 650 тисяч гривень від початку повномасштабної війни. Жителька Комарного передає кошти для потреб військових на фронт.

Про це повідомила Львівська районна державна адміністрація у Facebook.

За кошти, які дівчина назбирала завдяки своєму таланту, до ЗСУ було передано дрон, автомобіль, рації медичної допомоги, одяг, взуття, термобілизну та харчові продукти.

Дівчинка невпинно розвиває свій талант. Окрім навчання в школі Анна-Марія Герман займається грою на бандурі. Школярка бере участь у різних конкурсах і здобуває призові місця.

З моменту повномасштабного російського вторгнення вона вирішила, що хоче підтримувати ЗСУ. Дівчина розпочала волонтерити: співала у містах, селах району, у церквах, збираючи так кошти для допомоги українським воїнам.

“Старший брат Анни-Марії Богдан Бражник — військовий. Тому дівчинка хотіла якомога більше зробити для таких мужніх хлопців, як він, що захищають нас на передовій. Зараз брат дівчинки на лікуванні на Львівщині після поранення”, — зазначили в адміністрації.