У Львівській області внаслідок російських ракет атак було пошкоджено три енергетичних об'єкти. Лише третина абонентів може одночасно користуватися електроенергією.

Про це повідомили під час брифінгу.

За словами начальника Львівської ОВА Максима Козицького, якщо брати загалом зону відповідальності повітряного командування “Захід” — летіло 23 ракети. 15 з них було знищено і ще сталося 8 влучень. На Львівську область летіло 13 ракет, з них 7 було знищено. Проте сталося шість попадань у три об’єкти енергетичної інфраструктури, два з яких раніше вже зазнавали ударів.

“Ситуація критична. На вечір близько 2 мільйонів людей або 700 тисяч абонентів були без світла. На ранок 95% абонентів світло подали, але діють графіки аварійного відключення”, — зазначив Козицький.

Він додав, що область нині може споживати близько 200 мегаватт. У мирний час вона споживала від 650 до 750 мегаватт. Ще окупанти спричинили руйнування приватних будинків. Ще є один травмований, стан якого вже стабільний, середньої важкості.

“Зараз тільки 30% абонентів можуть одномоментно користуватися світлом”, — додав начальник ОВА.

Мер Львова Андрій Садовий сказав, що місто забезпечено холодною й гарячою водою та опаленням. Більшості мешканців міста повернули світло. Комунальні служби працювали всю ніч.

Міський голова закликав громадян зробити запас води, теплих речей, мати ліхтарики і павербанки. Росія й далі буде намагатися зруйнувати енергетичну інфраструктуру. У четвер діти вже зможуть піти до шкіл та садочків.

Козицький повідомив, що додатковим захистом посилено всі підстанції. Мобільні оператори закуповують дизельгенератори, щоб продовжувати працювати в критичній ситуації. У випадку відсутності світла щодо тривоги будуть сповіщати машини з гучномовцями.