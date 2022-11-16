Про це повідомили під час брифінгу.
За словами начальника Львівської ОВА Максима Козицького, якщо брати загалом зону відповідальності повітряного командування “Захід” — летіло 23 ракети. 15 з них було знищено і ще сталося 8 влучень. На Львівську область летіло 13 ракет, з них 7 було знищено. Проте сталося шість попадань у три об’єкти енергетичної інфраструктури, два з яких раніше вже зазнавали ударів.
“Ситуація критична. На вечір близько 2 мільйонів людей або 700 тисяч абонентів були без світла. На ранок 95% абонентів світло подали, але діють графіки аварійного відключення”, — зазначив Козицький.
Він додав, що область нині може споживати близько 200 мегаватт. У мирний час вона споживала від 650 до 750 мегаватт. Ще окупанти спричинили руйнування приватних будинків. Ще є один травмований, стан якого вже стабільний, середньої важкості.
“Зараз тільки 30% абонентів можуть одномоментно користуватися світлом”, — додав начальник ОВА.
Мер Львова Андрій Садовий сказав, що місто забезпечено холодною й гарячою водою та опаленням. Більшості мешканців міста повернули світло. Комунальні служби працювали всю ніч.
Міський голова закликав громадян зробити запас води, теплих речей, мати ліхтарики і павербанки. Росія й далі буде намагатися зруйнувати енергетичну інфраструктуру. У четвер діти вже зможуть піти до шкіл та садочків.
Козицький повідомив, що додатковим захистом посилено всі підстанції. Мобільні оператори закуповують дизельгенератори, щоб продовжувати працювати в критичній ситуації. У випадку відсутності світла щодо тривоги будуть сповіщати машини з гучномовцями.
- Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.
- Ввечері 15 листопада окупанти здійснили масовий обстріл по об’єктах критичної інфраструктури. У низці міст України частково зникло світло.
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- Рятувальники виявили у Києві тіло загиблого внаслідок ракетного удару з боку окупантів. Російські військові влучили у багатоповерховий будинок.