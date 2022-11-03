Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.
Зимову амуніцію передали зі Сполучених Штатів Америки. Отримання передбачає теплі зимові куртки, фліси, чорне та біле армійське американське взуття, стійкі до морозів штани. Вони призначені для спеціальних підрозділів.
“Весь цей одяг надійно служитиме нашим хлопцям у холодну снігову чи дощову погоду. Також передали три великі палети протигазів для воїнів та цивільного населення”, — написав він.
Цей вантаж відкрив програму з підтримки волонтерів зі США для ЗСУ у співпраці зі штабом.
Частину допомоги вже відправлено на Запорізький напрямок. Надалі до Львівської області мають прибути ще близько 20 таких контейнерів.
- Велика Британія надасть 195 тисяч предметів спорядження для українських військових. Військова амуніція призначена для захисників, які пройшли навчання на території Сполученого Королівства.
- Німеччина виділить для України новий пакет допомоги на 11 мільйонів євро. Берлін готує до відправлення зимове спорядження, яке необхідне для введення бойових дій.
- У Канаді оголосили про новий пакет військової допомоги на 47 мільйонів доларів. У ньому передбачено надання зимової форми для ЗСУ та снарядів.