У Львівську область завезли перший контейнер із зимовою формою для українських захисників. Його отримав Координаційний центр з питань надання гуманітарної допомоги.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Зимову амуніцію передали зі Сполучених Штатів Америки. Отримання передбачає теплі зимові куртки, фліси, чорне та біле армійське американське взуття, стійкі до морозів штани. Вони призначені для спеціальних підрозділів.

“Весь цей одяг надійно служитиме нашим хлопцям у холодну снігову чи дощову погоду. Також передали три великі палети протигазів для воїнів та цивільного населення”, — написав він.

Цей вантаж відкрив програму з підтримки волонтерів зі США для ЗСУ у співпраці зі штабом.

Частину допомоги вже відправлено на Запорізький напрямок. Надалі до Львівської області мають прибути ще близько 20 таких контейнерів.