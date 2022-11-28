Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram.

У Львівській області запровадили аварійні відключення світла. Раніше опубліковані графіки не працюють.

У регіоні через важку ситуацію з переліку критичної інфраструктури вилучили поліклініки, котельні, станції зв’язку, установи юстиції та правоохоронні органи. Об’єкти підпадають під відключення.

“Електроенергію відключатимуть орієнтовно на 8 годин, далі на 4 години її повернуть, опісля – знову відключать на 8 годин. Це вимушені заходи через дефіцит потужності в системі”, — сказав Козицький.

Глава ОВА закликав жителів заощаджувати електроенергію. Зокрема не використовувати порохотяги, мікрохвильовки, кавоварки, посудомийні машини та інші потужні прилади.