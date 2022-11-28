Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram.
У Львівській області запровадили аварійні відключення світла. Раніше опубліковані графіки не працюють.
У регіоні через важку ситуацію з переліку критичної інфраструктури вилучили поліклініки, котельні, станції зв’язку, установи юстиції та правоохоронні органи. Об’єкти підпадають під відключення.
“Електроенергію відключатимуть орієнтовно на 8 годин, далі на 4 години її повернуть, опісля – знову відключать на 8 годин. Це вимушені заходи через дефіцит потужності в системі”, — сказав Козицький.
Глава ОВА закликав жителів заощаджувати електроенергію. Зокрема не використовувати порохотяги, мікрохвильовки, кавоварки, посудомийні машини та інші потужні прилади.
- В Україні забезпечили 80% потреб споживання електрики 27 листопада. Станом на 11:00 дефіцит в енергосистемі складав 20%.
- За час масованих обстрілів росіян цивільної інфраструктури українці активніше підтримували ЗСУ. Так, лише за жовтень пожертви на три популярні благодійні фонди країни — United24, “Повернись живим” та Фонд Притули — склали 1,5 мільярда гривень. Водночас найбільші збори зафіксовано на платформі United24 – за пів року роботи на рахунки НБУ зайшло понад 6,8 млрд грн.